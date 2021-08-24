Трансферні чутки навколо півзахисника лондонського Арсенала Граніта Джаки виявилися марними. Швейцарець залишається на Емірейтс.

Хавбек поставив підпис під новою угодою із "канонірами" і повідомив про це в персональному Instagram.

Арсенал підшукав зіркову заміну Артеті

Джака підписав із Арсеналом контракт на 3 роки. На Емірейтс уродженець Базеля перебрався ще влітку 2016-го за солідні 45 млн євро для Борусії М. Із тих пір Джака провів за лондонців 222 матчі в усіх турнірах (13 м'ячів) і здобув із Арсеналом 2 Кубка Англії та 2 Суперкубки країни.

До слова, новий сезон "каноніри" розпочали з двох поразок поспіль на старті АПЛ.

Арсенал іде на дно, синхронні невдачі свідків Європейської Суперліги, побоїще в Рив'єрі – огляд вікенду