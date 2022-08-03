Голкіпер Бернд Лєно змінив клубну прописку, але далеко переїздити не доведеться.

Фулхем на своєму офіційному сайті оголосив про підписання 30-річного німця. Особистий контракт розрахований на 3 сезони з можливістю продовження ще на один.

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Раніше інсайдери розкрили фінансові умови трансферу. Арсенал разом з бонусами може отримати до 8 млн фунтів. 4 роки тому "каноніри" придбали Лєно у Байєра за 20 млн фунтів. Німець 3 сезони відіграв у статусі основного кіпера, але без шансів програв конкуренцію Ремсдейлу, який переїхав на Емірейтс минулого літа. У сезоні 2021/22 Лєно награв лише 8 матчів і пропустив 11 голів.

На нового кіпера Фулхема чекає серйозне випробування вже у дебютному матчі – 6 серпня новачок АПЛ прийматиме Ліверпуль.

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