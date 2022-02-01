Арсенал офіційно припинив співпрацю з Обамеянгом – двері в Барселону відкриті
Лондонський клуб вирішив достроково розірвати контракт з опальним колишнім капітаном П'єром-Емеріком Обамеянгом.
32-річний габонець та "каноніри" узгодили дострокове розірвання чинної до літа 2023 року угоди, інформує прес-служба клубу.
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Обамеянг перебрався в Арсенал чотири роки тому з Борусії Дортмунд і встиг завоювати статус капітана й одного з лідерів. Втім, через порушення дисципліни Міккель Артета забрав у форварда пов'язку і не залучав до останніх ігор. Загалом у червоній футболці П'єр-Емерік відіграв 163 поєдинки, забив 92 м'ячі й віддав 21 асист.
Припинення співпраці з лондонцями відкриває футболісту двері у Барселону. Обамеянг вже тренується з командою Хаві Ернандеса, а оголошення трансферу очікується найближчим часом.
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