Арсенал продовжує чистку від гравців з мізерними хвилинами на полі.

Захисник Пабло Марі до кінця сезону виступатиме за Удінезе на правах оренди, повідомляє офіційний сайт "зебр".

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У поточному сезоні 28-річний іспанець награв за Арсенал 270 хвилин, результативними діями не відзначався. Влітку 2020-го "каноніри" викупили його у Фламенго за 6 млн євро (до того він був орендований 6 місяців). Початок кар'єри захисника на Емірейтс складався непогано, але травми і прихід зіркових конкурентів вибили його зі складу.

Нагадаємо, кілька днів тому Арсенал позбувся ще одного захисника – Сеад Колашинац вирушив у Марсель.

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