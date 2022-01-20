Арсенал офіційно позбувся ще одного захисника
Арсенал продовжує чистку від гравців з мізерними хвилинами на полі.
Захисник Пабло Марі до кінця сезону виступатиме за Удінезе на правах оренди, повідомляє офіційний сайт "зебр".
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У поточному сезоні 28-річний іспанець награв за Арсенал 270 хвилин, результативними діями не відзначався. Влітку 2020-го "каноніри" викупили його у Фламенго за 6 млн євро (до того він був орендований 6 місяців). Початок кар'єри захисника на Емірейтс складався непогано, але травми і прихід зіркових конкурентів вибили його зі складу.
Нагадаємо, кілька днів тому Арсенал позбувся ще одного захисника – Сеад Колашинац вирушив у Марсель.
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