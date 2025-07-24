Арсенал на своєму офіційному сайті повідомив про підписання Крістіана Москери з Валенсії. Захисник поставив підпис під 5-річним контрактом, який передбачає можливість його продовження ще на один рік.

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Як інформує ВВС, Москера обійшовся "канонірам" в 15 млн євро + бонуси. Він взяв собі футболку з третім номером і приєднається до команди під час передсезонного туру по Азії.

Москера провів 90 матчів за Валенсію і був основним гравцем у минулому сезоні, відігравши 37 повних матчів у Ла Лізі. Крістіан є універсальним захисником – він здатний зіграти як лівого центрального захисника, так і правого центрального захисника. Також у нього є досвід виступів на правому фланзі оборони.