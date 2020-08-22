Арсенал офіційно попрощався з Юнгбергом

"Я вирішив покинути посаду асистента, щоб розвивати свій тренерський досвід. Я був пов'язаний з цим клубом з 1998 року, і вдячний за всі можливості, які мені надали як гравцю і тренеру. Бажаю Мікелю і всій команді успіхів у майбутньому сезоні", – поділився Юнгберг у своєму твіттері.

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Нагадаємо, Фредді Юнгберг був виконувачем обов'язків головного тренера Арсенала після звільнення Унаї Емері.

Зазначимо, що "каноніри" посіли восьме місце в АПЛ в минулому сезоні, а також виграли Кубок Англії.

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Freddie Ljungberg is leaving the club to pursue new opportunities in the coming season. — Arsenal (@Arsenal) August 22, 2020