Арсенал на своєму офіційному сайті оголосив про підписання Мадуеке. Згідно з Sky Sports, "каноніри" заплатили за цей трансфер 52 млн фунтів стерлінгів (48,5 млн фунтів + 3,5 млн фунтів у вигляді бонусів). Англієць поставив підпис під п'ятирічною угодою.

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Мадуеке – четвертий гравець, придбаний Арсеналом цього літа після Кепи Аррісабалаги, Мартіна Субіменді та Крістіана Ньоргора.

Мадуеке, який провів сім матчів за збірну Англії, переважно грає на правому фланзі, але може діяти і на лівому. Арсенал розглядає його як гравця, здатного додати глибини і якості атаці клубу. 23-річний вінгер став сьомим гравцем, який перейшов з Челсі в Арсенал за останні шість років, після Кепи, Рахіма Стерлінга, Кая Хаверца, Жоржінью, Вілліана і Давіда Луїса.

Мадуеке забив 20 голів у 92 матчах за Челсі після свого переходу з ПСВ у 2023 році за 29 мільйонів фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, що фанати Арсенала писали петиції проти цього трансферу.