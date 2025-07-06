Арсенал підписав довгостроковий контракт з 26-річним гравцем Реал Сосьєдада Мартіном Субіменді, повідомляє офіційний сайт "канонірів". Деталі угоди не розголошуються.

Арсенал погодив умови контракту із зіркою Челсі

За інформацією Marca, сума трансферу за футболіста складе 66 мільйонів євро, яку буде виплачено трьома траншами. Клаусула у контракті Субіменді з Реал Сосьєдадом складала 60 млн євро, однак лондонці навмисно переплатили, щоб баски погодились розтягнути розрахунок за трансфер на кілька років.

Додамо, що у минулому сезоні іспанський півзахисник провів 48 матчів за Сосьєдад, забив 2 голи та віддав 1 асист. Також Субіменді у складі збірної Іспанії вигравав Євро-2024.