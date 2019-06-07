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Арсенал офіційно оголосив про відхід Велбека та Ліхтштайнера

19:42 187 Читать на русском
Арсенал офіційно оголосив про відхід Велбека та Ліхтштайнера
Штефан Ліхтштайнер / фото із соцмереж

Лондонський Арсенал підтвердив, що Штефан Ліхтштайнер та Денні Велбек покинуть клуб.

Контракти обох гравців закінчуються в кінці червня і вони отримають статус вільних агентів, повідомляє прес-служба Арсенала.

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Ліхтштайнер перейшов в Арсенал рік тому і з того часу провів в АПЛ всього 14 матчів, в яких не відзначився результативними діями.

Велбек виступає за Арсенал з 2014 року, але через часті травми зіграв за цей період всього 88 поєдинків, у яких забив 16 м'ячів.

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Теги
Англія Штефан Ліхтштайнер Штефан Ліхтштайнер Денні Велбек Денні Велбек Арсенал Арсенал
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