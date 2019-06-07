Арсенал офіційно оголосив про відхід Велбека та Ліхтштайнера

Лондонський Арсенал підтвердив, що Штефан Ліхтштайнер та Денні Велбек покинуть клуб.

Контракти обох гравців закінчуються в кінці червня і вони отримають статус вільних агентів, повідомляє прес-служба Арсенала.

Манчестер Юнайтед оголосив про трансфер Деніела Джеймса

Ліхтштайнер перейшов в Арсенал рік тому і з того часу провів в АПЛ всього 14 матчів, в яких не відзначився результативними діями.

Велбек виступає за Арсенал з 2014 року, але через часті травми зіграв за цей період всього 88 поєдинків, у яких забив 16 м'ячів.

Чемпіон світу, тріумфатор Ліги чемпіонів, паризький скандаліст і геній без "Золотого м'яча": топ-10 вільних агентів літа