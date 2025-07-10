Арсенал на офіційному сайті повідомив про підписання контракту з 31-річним данцем на 2 роки з опцією продовження ще на 1. "Каноніри" не розголошують жодних подробиць, крім ігрового номера новачка – 16. Інсайдер Девід Орнштейн стверджує, що трансфер Ньоргора коштував 10 мільйонів фунтів плюс потенційні 2 – бонусами.

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Данець провів у Брентфорді 6 років та дослужився до звання капітана. У футболці "бджіл" хавбек відіграв 196 матчів, оформивши 13 голів та 18 асистів. Відхід Ньоргора може звільнити більше ігрового часу для українця Єгоря Ярмолюка, який також виступає в центрі півзахисту.

Для Арсенала це третій трансфер літнього міжсезоння після воротаря Кепи Аррісабалаги (з Челсі за 6 млн євро) та хавбека Мартіна Субіменді (з Реал Сосьєдада за 66 млн євро).

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