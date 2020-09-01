Бразилець виступатиме під 6-м номером, але умови контракту поки не розголошуються, повідомляє офіційний сайт Арсенала.

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"Ми вітаємо Габріела в Арсеналі. Він має багато якостей, які зроблять нас сильнішими як в обороні, так і командно. Він довів разом з Ліллем, що є захисником з багатьма видатними якостями, і ми з нетерпінням чекаємо того, як він зросте у статусі гравця Арсенала", – прокоментував підписання Мікель Артета.

Нагадаємо, Магальяєс перейшов у французьку команду з бразильського клубу Аваї у 2017 року за 3 млн євро. У 2018 році встиг пограти в оренді за Труа та другу команду загребського Динамо. У минулому сезоні провів за Лілль у всіх турнірах 34 матчі, в яких забив один гол. Transfermarkt оцінює гравця у 20 млн євро.

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