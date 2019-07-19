Арсенал обрав нового капітана після бойкоту Кошельни

В таборі лондонського Арсенала відбулась зміна лідерів.

Хавбек Граніт Джака стане новим капітаном "канонірів", повідомляє The Telegraph.

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Раніше володарем капітанської пов'язки у лондонському клубі був захисник Лоран Кошельни. Проте, через конфлікт з керівництвом клубу, фрацуза позбавили пов'язки.

Нагадаємо, Лоран відмовився летіти з командою в США на передсезонний тур. В таборі Арсенала розглядають можливість продажу захисника.

В минулому сезоні АПЛ Джака провів 29 матчів, в яких відзначився 4-ма голами та двома асистами.

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