Арсенал обрав новим капітаном колишнього гравця Реала
Півзахисник збірної Норвегії Мартін Едегор отримав потужний кредит довіри від тренерського штабу та гравців Арсенала.
23-річний атакувальний хавбек чудово адаптувався у Лондоні. Сьогодні він був обраний новим капітаном, інформує пресслужба клубу. Попереднім власником пов'язки був Граніт Джака.
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Едегор раніше виступав за Реал, але не зумів переконати тренерський штаб у своїй важливості. Взимку 2021-го мадридці віддали Мартіна в оренду Арсеналу, а вже влітку "каноніри" викупили його за 35 млн. Норвежець виборов собі місце в основі та став провідним гравцем у команді Мікеля Артети.
Загалом Едегор провів у червоній футболці 60 офіційних поєдинків (9 голів та 7 асистів). В АПЛ вийти з капітанською пов'язкою він матиме змогу в п'ятницю, 5 серпня, у матчі проти Крістал Пелас.
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