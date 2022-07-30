23-річний атакувальний хавбек чудово адаптувався у Лондоні. Сьогодні він був обраний новим капітаном, інформує пресслужба клубу. Попереднім власником пов'язки був Граніт Джака.

Арсенал офіційно відправив конкурента Зінченка у Францію

Едегор раніше виступав за Реал, але не зумів переконати тренерський штаб у своїй важливості. Взимку 2021-го мадридці віддали Мартіна в оренду Арсеналу, а вже влітку "каноніри" викупили його за 35 млн. Норвежець виборов собі місце в основі та став провідним гравцем у команді Мікеля Артети.

Загалом Едегор провів у червоній футболці 60 офіційних поєдинків (9 голів та 7 асистів). В АПЛ вийти з капітанською пов'язкою він матиме змогу в п'ятницю, 5 серпня, у матчі проти Крістал Пелас.

Арсенал розбомбив Севілью і взяв Кубок Емірейтс – Зінченко зірвав овації, Жезус забив 3, Артета визначився з основою