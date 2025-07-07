Арсенал не буде боротися за трансфер нападника збірної Словенії та РБ Лейпциг Беньяміна Шешко.

Арсенал тривалий час стежив за Беньяміном Шешко. Здається, що 22-річний словенець залишиться у складі Лейпцига у прийдешньому сезоні 2025/26.

"Таких дістати непросто": легенда Реала вказав на величезну проблему в команді Алонсо

Як повідомляє Nogo Mania, "каноніри" не змогли запропонувати "бикам" за Шешко більше, аніж 65 мільйонів євро. До останнього Лейпциг наполягав на 90 млн євро. Враховуючи фінансовий аспект, Арсенал вирішив сконцентруватися на перемовинах щодо Віктора Дьокереша зі Спортінга.

Шведський форвард обійдеться лондонцям дешевше, аніж перехід Шешко. Ба більше, Дьокереш знизив свої фінансові апетити, щоб приєднатися до Арсенала. Джерело зазначає, що Віктор зароблятиме менше в Лондоні, ніж Беньямін отримує наразі в Лейпцигу.

Раніше була інформація, що Дьокереш узгодив особистий контракт з "канонірами".

Легенда Мілана, ПСЖ і Челсі прибив фіналіста ЛЧ на Клубному ЧС – зміна тактики замість тренера і притча про смерть тестя