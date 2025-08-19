Влітку Арсенал посилив свій склад, підписавши форварда Віктора Дьокереша зі Спортінга за понад 65 мільйонів євро. З приходом нового нападника тренерський штаб вирішив змінити ієрархію пенальтистів в команді.

Зінченко почув несподіваний вердикт від Артети – наставник Арсенала має плани на українця

Як повідомляє Calle з посиланням на журналіста Даніеля Крістофферссона, Букайо Сака більше не буде основним пенальтистом в Арсеналі. Ця роль дісталася Віктору Дьокерешу. Рішення, найімовірніше, ухвалили ще до початку сезону.

Нагадаємо, у першому турі АПЛ Арсенал здобув мінімальну перемогу над Манчестер Юнайтед (1:0). Наступним суперником "канонірів" буде Лідс.

Арсенал переміг МЮ завдяки скандальному кутовому – Йокерес провалив дебют в АПЛ, крутий старт новачків "дияволів"