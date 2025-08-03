Фанати Арсенала заінтриговані – в Instagram-сторіс гравця команди Букайо Саки помітили несподівану деталь, яка може свідчити про майбутній трансфер атакувального півзахисника Крістал Пелас Еберечі Езе.

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Як повідомляє акаунт AFC Xtra в мережі Х, на фото, яке Сака опублікував у суботу ввечері, видно кілька м’ячів із логотипом New Balance. Але уважні вболівальники звернули увагу на інший фрагмент знімка – у нижньому лівому куті кадру видно маленьке фото Еберечі Езе.

Інтерес Арсенала до Езе не є новиною – клуб вів перемовини з його агентами ще на початку літа. Проблема в тому, що 27-річний гравець має чинну клаусулу у 80 мільйонів євро, яка діє до 15 серпня – в день відкриття нового сезону. Арсенал хоче знизити суму викупу, адже оцінює футболіста дешевше. Сам Езе щасливий у Крістал Пелас, але відкритий до переходу, якщо буде відповідна нагода.

Нагадаємо, що Арсенал у це трансферне вікно вже підписав Субіменді, Мадуеке, Дьокереша, Москеру, Ньоргора та Кепу Аррісабалагу.

Bukayo Saka just posted this on Instagram



peep bottom left of the picture and tell me who you see pic.twitter.com/TBzEGSXVev — AFC Xtra (@AFC__Xtra) August 2, 2025

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