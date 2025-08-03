Арсенал не зупиняється – Сака випадково натякнув на сьомий трансфер Артети
Зірка Арсенала Букайо Сака "засвітив" підписання півзахисника Крістал Пелас Ебечері Езе.
Фанати Арсенала заінтриговані – в Instagram-сторіс гравця команди Букайо Саки помітили несподівану деталь, яка може свідчити про майбутній трансфер атакувального півзахисника Крістал Пелас Еберечі Езе.
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Як повідомляє акаунт AFC Xtra в мережі Х, на фото, яке Сака опублікував у суботу ввечері, видно кілька м’ячів із логотипом New Balance. Але уважні вболівальники звернули увагу на інший фрагмент знімка – у нижньому лівому куті кадру видно маленьке фото Еберечі Езе.
Інтерес Арсенала до Езе не є новиною – клуб вів перемовини з його агентами ще на початку літа. Проблема в тому, що 27-річний гравець має чинну клаусулу у 80 мільйонів євро, яка діє до 15 серпня – в день відкриття нового сезону. Арсенал хоче знизити суму викупу, адже оцінює футболіста дешевше. Сам Езе щасливий у Крістал Пелас, але відкритий до переходу, якщо буде відповідна нагода.
Нагадаємо, що Арсенал у це трансферне вікно вже підписав Субіменді, Мадуеке, Дьокереша, Москеру, Ньоргора та Кепу Аррісабалагу.
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