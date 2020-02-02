Арсенал не зумів переграти Бернлі на виїзді і продовжив нічийну серію в АПЛ

У рамках 25-го туру англійської Прем'єр-ліги Бернлі та лондонський Арсенал розійшлися миром на Терф Мур. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Англія, Прем'єр-ліга, 25-й тур

Бернлі – Арсенал – 0:0

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Середняк турнірної таблиці Бернлі приймав вдома лондонський Арсенал. Перша половина зустрічі минула без особливо гострих моментів. Команди впродовж більшої частини часу вели боротьбу в центрі поля.

У другому таймі цікавих моментів стало трохи більше. Зокрема, Обамеянг в одному з епізодів головою відправив м'яч повз ліву стійку воріт після класної поперечної передачі. Бернлі відповів своїм моментом: на 79-й хвилині Джей Родрігес небезпечно бив із району одинадцятиметрової позначки після кросу, але влучив у поперечину. Фінальний штурм команди організувати не зуміли. Як наслідок, суха нічия.

Цей "мир" став вже четвертим поспіль для "канонірів" у рамках чемпіонату. Команда Артети втратила нагоду наблизитися до зони єврокубків і залишилася на 10-й сходинці. Бернлі поруч – на 11-му місці.

Турнірна таблиця чемпіонату Англії