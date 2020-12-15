"Арсенал не знайде тренера, який впорається краще у найближчі роки. Мені не потрібно його підтримувати, бо він і сам знає моє ставлення до нього. Він і досі був би тут, якби не любов до Арсенала.

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Я майже впевнений, що він все переверне і виправдає очікування. Іноді потрібен час, щоб клуб вийшов з кризового періоду. Я знаю – люди часто думають, що час нікому не потрібен. Якби я був членом правління Арсенала, то не мав би жодних сумніві у Артеті і його можливостях повернути команду на правильне місце", – цитує Гвардіолу Daily Mail.

Додамо, що Арсенал здобув усього одне очко у 5 останніх турах АПЛ і звалився на ганебну 16 сходинку.

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