З думками про ПСЖ до середини першого тайму

Мікель Артета у домашці проти Крістал Пелас виставив основний склад, хоча вже у вівторок команда зіграє в півфіналі ЛЧ. Винятком став Сака, який отримав удар у гомілкостоп в попередньому турі – Букайо залишили в запасі. Більшість лідерів вже достатньо відпочила в поєдинку з Іпсвічем, а перед битвою з ПСЖ необхідно підтримувати тонус.

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Втім, до середини другого тайму склалося враження, ніби "каноніри" перебувають на іншій планеті. Команда вже явно налаштувалась на приїзд парижан – підопічні Мікеля Артети берегли себе у єдиноборствах (програли 25 епізодів з 40) та залишали велику кількість простору позаду. Крістал Пелас у першому таймі переважав і за кількістю дотиків у штрафному (11-14), і за очікуваною гостротою, і за кількістю ударів.

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Ця невеличка перевага зберігалась навіть на 60-х хвилинах. Арсенал же до перерви створив всього два моменти, причому один із них прилетів зі стандарту, а другий являв собою дальній удар (Райс метрів з 22-х пробив повз правий кут).

По перерві підопічні Мікеля Артети ще довго не виглядали краще. На цьому тлі одразу згадалась доВенгерівське прізвисько "гармашів" – "boring, boring Arsenal"

Крістал Пелас створив достатньо для перемоги. Езе і Нкетія – MVP

Підопічні Олівера Гласнера вже через дні зіграють у півфіналі Кубка Англії проти Астон Вілли. Німецький коуч притримав у запасі Матета, Сарра та Х'юза, однак на якості футболу "орлів" цей факт не позначився. Гості не боялись лізти вперед, створивши низку моментів біля воріт Арсенала. Особливо виділялись Езе та Нкетія.

Так, на 14-й хвилині Еберечі віддав фантастичний лонгбол на хід Едді лівим флангом, а той прострілив вздовж лінії воротарського – Девенні міг замкнути, але рикошет від захисника дезорієнтував хавбека. На 30-й же Езе сам відкрився під класну діагональ, увірвався на край штрафного та скинув під удар Нкетії. Екс-"канонір" поставив корпус Ківіору, одна поляк заблокував подальший удар.

Між цими епізодами стався шедевральний гол Крістал Пелас. Підопічні Мікеля Артети несподівано помилились при кутовому, відкривши зону перед карним майданчиком. Саме туди пішла подача і саме там розташувався Езе. Хавбек "орлів" вирішив бити з лету, та ще й з відскоком від газону. Вийшло ідеально – сфера залетіла у сітку, відскочивши від штанги. Без шансів для Раї!

Взагалі, оборона при стандартах і при кросах має тривожити Ніколя Жовера. На 67-й хвилині Крістал Пелас міг забити вдруге. Спочатку "каноніри" дозволили Девенні замкнути навіс з лівого флангу – Рая дістав м'яч з-під поперечки. Подальший кутовий завершився подачею на ближню й замиканням від Муньйоса, яке знову полетіло в площину (Рая парирував).

Так собі історія, враховуючи протистояння з ПСЖ вже у вівторок.

Арсенал проявив силу свого правого флангу та стандартів

І все б Крістал Пелас було здорово, якби команда не змушена була відігруватись з 3-ї хвилини. Господарі відрили рахунок зі штрафного, причому зробили це неймовірно просто – Ківіор замкнув подачу Едегора, не маючи жодного опікуна. З ним ніхто не грав від самого початку. 1:0.

Так, потім Арсенал пропустив, однак перед перервою "гармаші" знову вийшли вперед. Тімбер пройшов крізь Езе на фланзі й запустив передачу на лінію штрафного – Троссар же прийняв її, хитнув двох захисників і пробив під ближню стійку. Невеличкий рикошет не залишив шансів Хендерсону. 2:1.

За три хвилини після старту другого тайму Арсенал міг закривати гру внаслідок ще одного стандарту. Хендерсон не зміг вибити м'яч через зіткнення зі Нкетією, а Саліба підхопив відскок та пробив низом. Вільям влучив у лежачого голкіпера, а добивання від Троссара заблокували.

На 70-й хвилині у ворота Хендерсона залетів третій м'яч. Знову спрацювала міць правого флангу господарів – Едегор виконав черпачок під вривання Тімберу, той навісив на лінію воротарського, а Мартінеллі вколотив сферу в сітку. Втім, VAR помітив, що Юрр'єн подавав вже за межами поля, тож гол не зарахували.

Мікель Артета на 60-й хвилині випустив Сака, а на 80-й знову спрацювали чесноти Арсенала. Едегор шикарно розвернувся навколо Х'юза в центрі й перевів м'яч на лівий фланг, а Мартінеллі хитнув захисника й виконав крос – Сака замкнув його ударом з лету під поперечку, змусивши Хендерсона робити суперсейв.

Подальший кутовий у виконанні Райса прилетів на дальню стійку, звідки спокійно пробив Троссар. М'яч поцілив у зовнішній бік сітки. Словом, у атаці в Арсенал все було в порядку – працюючи з відчутним запасом і увімкнувшись лишень в середині другого тайму, "каноніри" створили достатньо для розгрому.

"Гармаші" були покарані за релакс. Саліба знову привозить

І все одно відчувалось, що Арсенал збирається забрати перемогу суто на класі. Витрачати зайві сили перед ПСЖ ніхто не збирався. Моменти у господарів виникали, але постійного тиску вони не чинили. Крістал Пелас залишався у грі.

Олівер Гласнер за таких умов ризикнув, випустивши Матета й Сарра під ендшпіль зустрічі. І не прогадав! Вже на 83-й хвилині Жан-Філіп зрівняв рахунок, скориставшись привозом Саліба – як і в поєдинку з Реалом, Вільям просто викотив пас у ноги супернику. Француз одразу ж покарав, перекинувши Раю.

Невдовзі Сарр міг і перемогу для Крістал Пелас вирвати, замикаючи простріл з правого флангу, однак удар п'яткою заблокували в останню мить. Зрештою, фінальний свисток зафіксував нічию. Арсенал залишився у 12 очках від Ліверпуля за 12 турів до кінця чемпіонату.

Це означає, що мерсисайдці завоюють золото АПЛ вже у цьому турі. Достатньо навіть нічиєї з Тоттенхемом.

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