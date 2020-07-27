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Арсенал не захотів віддавати Барселоні свою зірку за Коутінью – каталонці уже пропонують двох інших лідерів

16:41 - Читать на русском
Арсенал не захотів віддавати Барселоні свою зірку за Коутінью – каталонці уже пропонують двох інших лідерів
Філіппе Коутінью / фото: AFP

Арсенал і Барселона мають шанс оформити гучний трансфер, фігурантами якого стануть Маттео Гендузі і гравці іспанського клубу.

Барселона зацікавлена у підписанні 21-річного француза і пропонувала Арсеналу обміняти хавбека на Філіппе Коутінью, але "каноніри" відповіли відмовою, стверджує FootMercato.

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За інформацією видання, каталонці не планують здаватися і вже підготували нову пропозицію: Гендузі переходить у Барсу, а у зворотньому напрямку прямують Артуро Відаль та Іван Ракітіч. Поки не відомо, як відреагували лондонці.

До слова, Маттео, який у поточному сезоні провів в АПЛ 24 поєдинки і віддав дві гольові передачі, має намір покинути Арсенал після завершення чемпіонату. Хоча його контракт чинний до червня 2022 року. Представники Гендузі раніше вже вели попередні переговори з Атлетіко, ПСЖ та Інтером, однак найбільше зацікавлення проявила саме Барселона.

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Філіппе Філіппе Коутінью Арсенал Арсенал Барселона Барселона Іспанія Маттео Маттео Гендузі Іван Іван Ракітіч
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