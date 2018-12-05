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Арсенал не підписуватиме новий контракт з Велбеком, який нещодавно зазнав жахливої травми

11:33 772 Читать на русском
Арсенал не підписуватиме новий контракт з Велбеком, який нещодавно зазнав жахливої травми
Денні Велбек / Соцмережі

Денні Велбек, ймовірно, покине Арсенал після закінчення контракту.

Арсенал не планує продовжувати контракт з Денні Велбеком, який має другу найбільшу зарплатню у лондонському клубі, повідомляє видання The Times.

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Влітку 2019 року Велбек отримає статус вільного агента та зможе безкоштовно перейти у будь-який клуб. Нагадаємо, на початку листопада нападник отримав жахливу травму у матчі Ліги Європи проти Спортінга.

Цього сезону Велбек зіграв за Арсенал у 14 матчах в усіх турнірах. Форвард відзначився 5 голами та віддав 1 результативну передачу.

Теги
Англія Денні Велбек Денні Велбек Арсенал Арсенал
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