Арсенал не підписуватиме новий контракт з Велбеком, який нещодавно зазнав жахливої травми

Денні Велбек, ймовірно, покине Арсенал після закінчення контракту.

Арсенал не планує продовжувати контракт з Денні Велбеком, який має другу найбільшу зарплатню у лондонському клубі, повідомляє видання The Times.

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Влітку 2019 року Велбек отримає статус вільного агента та зможе безкоштовно перейти у будь-який клуб. Нагадаємо, на початку листопада нападник отримав жахливу травму у матчі Ліги Європи проти Спортінга.

Цього сезону Велбек зіграв за Арсенал у 14 матчах в усіх турнірах. Форвард відзначився 5 голами та віддав 1 результативну передачу.