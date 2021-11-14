Арсенал не може знайти покупців на Пепе – не допомогла 50-мільйонна знижка
Спроби керівництва лондонського Арсенала позбутися опального вінгера команди Ніколя Пепе наразі не увінчалися успіхом.
"Каноніри" докладають зусиль заради продажу флангового нападника, повідомляє Football.London.
Манчестер Юнайтед повісив цінник на Лінгарда – влітку манкуніанці хотіли в 2,5 рази більше
Арсенал готовий відпустити Пепе всього за 25 млн фунтів. Влітку 2019-го лондонці віддали за івуарійця солідні 72 млн. Та навіть із такою фантастичною знижкою "каноніри" не можуть знайти потенційних покупців на африканця.
До слова, в нинішньому сезоні АПЛ Ніколя Пепе провів 7 матчів, у яких оформив 1 асист. Ще 2 поєдинки (1 гол, 2 асисти) він зіграв у Кубку ліги.
"Вони залишали кривавий слід": голкіпер, який пережив геноцид – паща тигра, втеча зі збірної, біблійський рятунок