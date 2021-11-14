"Каноніри" докладають зусиль заради продажу флангового нападника, повідомляє Football.London.

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Арсенал готовий відпустити Пепе всього за 25 млн фунтів. Влітку 2019-го лондонці віддали за івуарійця солідні 72 млн. Та навіть із такою фантастичною знижкою "каноніри" не можуть знайти потенційних покупців на африканця.

До слова, в нинішньому сезоні АПЛ Ніколя Пепе провів 7 матчів, у яких оформив 1 асист. Ще 2 поєдинки (1 гол, 2 асисти) він зіграв у Кубку ліги.

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