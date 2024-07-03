Італієць гарним виступом на Євро-2024 привернув до себе увагу іменитих клубів. Калафйорі цікавилися Ювентус, Реал, Челсі, а тепер і Арсенал.

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Як інформує Маттео Моретто, Мікелю Артеті дуже подобається стиль гри 22-річного захисника. "Каноніри" вже ведуть перемовини з оточенням гравця і мають згоду від Ріккардо, якщо клуби домовляться. Арсенал ще не зробив офіційної пропозиції Болоньї, але це питання кількох днів. Італійський клуб хоче 50 мільйонів євро.

Нагадаємо, що Калафйорі грає переважно на позиції центрального захисника, але може виходити зліва на фланзі, де в Арсеналі розташовується Олександр Зінченко.

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