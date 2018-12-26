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Арсенал націлився на Банегу

16:09 380 Читать на русском
Арсенал націлився на Банегу
Евер Банега / соцмережі

Півзахисник Севільї Евер Банега може знову пограти під керівництвом Уная Емері.

Лондонський клуб готовий виплатити клаусулу за Евера Банегу, яка складає 20 млн євро, інформує Rosario3.

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Повідомляється, що хавбека Севільї на Емірейтс хоче бачити головний тренер "канонірів" Унаї Емері, адже Емері працював пліч-о-пліч з Банегою в Севільї і Валенсії.

Чинний контракт іспанця з клубом діє до 2020 року. У поточному сензоні Банега зіграв за Севілью 28 матчів, забив 5 голів та віддав 8 асистів.

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Англія Трансфери Севілья Севілья Евер Банега Евер Банега Арсенал Арсенал Унаї Емері Унаї Емері Трансфери Арсенала
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