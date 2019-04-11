Арсенал приймає Наполі в Лондоні в першому чвертьфіналі ЛЄ 2018/19. Склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу Ліги Європи – в цій новині на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Арсенал – Наполі на "Футбол 24", стартує о 22:00 за київським часом. Лондонський клуб на шляху до чветьфіналу двічі здолав, зокрема, полтавську Ворсклу (в рамках групового етапу) та оформив камбек проти французького Ренна, з яким раніше зустрічалось Динамо, та білоруского БАТЕ. Наполі здолав опір Зальцбурга та Цюриха, тому для команди Анчелотті це найсуворіший єврокубковий тест у плей-офф поточного сезону. Віце-лідер чемпіонату Італії опустився в ЛЄ, поступившись Ліверпулю та ПСЖ у своїй групі Ліги чемпіонів.

Арсенал – Наполі та ще 3 матчі 1/4 фіналу Ліги Європи: анонс поєдинків

Арсенал: Чех – Сократіс, Кошельни (к), Монреаль – Мейтленд-Найлз, Торрейра, Ремзі, Колашинац – Озіл – Ляказетт, Обамеянг

Наполі: Мерет – Хюсай, Максімовіч, Кулібалі, Руй – Кальєхон, Аллан, Руїс, Зєлінскі – Інсіньє (к), Мертенс

Арсенал – Наполі: стартові склади на матч 1/4 фіналу Ліги Європи