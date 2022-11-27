"Каноніри" твердо налаштовані завершити трансфер зірочки Шахтаря вже у січні, повідомляє Mirror.

Контракт Мудрика з Шахтарем містить відступні – Вацко озвучив космічну цифру

Сума угоди повинна скласти близько 40 млн фунтів плюс бонуси. Представники донецького клубу у пресі "ліпили" Мудрику захмарні цінники на 90 мільйонів, однак в переговорах будуть фігурувати значно скромніші цифри. Сам 21-річний вінгер мріє про переїзд в Лондон до земляка Олександра Зінченка. Мудрик прямо говорив про свої амбіції і сподівається, що Шахтар буде діяти раціонально під час обговорень з покупцями.

Нагадаємо, Михайло цього сезону провів 18 поєдинків у всіх турнірах, забивши 10 м'ячів та віддавши 8 асистів. Його контракт з Шахтарем розрахований до кінця 2026 року.

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