Трансферна сага навколо форварда Спортінга Віктора Дьокереша та Арсенала близька до завершення.

Арсенал нещодавно домовився про особистий контракт з Віктором Дьокерешем. Наразі "каноніри" ведуть перемовини зі Спортінгом щодо трансферу.

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Як інформує Sportbladet, сторони обговорюють деталі переходу шведського форварда. Арсенал та Спортінг сподіваються знайти рішення протягом наступних декількох тижнів. Сума трансферу може сягнути 80 мільйонів євро або 900 млн шведських крон.

Якщо все складеться, Дьокереш стане найдорожчим шведським гравцем в історії. Чинні рекордні суми платили за Златана Ібрагімовіча, коли він переїздив з Інтера в Барселону, та Александера Ісака, який змінив Реал Сосьєдад на Ньюкасл. Обидва трансфери коштували близько 750 млн шведських крон (66,6 млн євро).

До слова, Дьокереш конфліктує зі Спортінгом, вимагаючи відпустити його з команди, і відмовляється від тренувань з клубом.

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