Чемпіонат Англії 2020/21, 32-й тур

Арсенал – Фулхем – 1:1

Голи: Нкетія, 90+7 – Маджа, 59 (пен)

Манчестер Юнайтед – Бернлі – початок о 18:00

Програму дня в Англії відкривав поєдинок на Емірейтс між Арсеналом і Фулхемом. Гості в разі перемоги наблизились би на відстань чотирьох очок від рятівної 17-ї позиції, яку посідав Бернлі – щоправда, у "бордових" два матчі в запасі, але їх ще треба виграти. Для "канонірів" зустріч теж була важливою, адже з'явився шанс вийти на дистанцію в два залікових бали від сьомої сходинки.

У першому таймі на полі було нудно. Команди провели всього п'ять ударів по воротах, лишень раз влучивши у площину, причому гості завдали два постріли. На 40-й хвилині Арсенал таки зумів прошити оборону "коттеджерів" внаслідок прекрасної комбінації, в завершенні якої Себальйос замкнув навіс на дальню стійку – втім, гол скасували через смішний офсайд. Ось настільки в нього заліз Сака:

Honestly no one would miss VAR if it was gone pic.twitter.com/NINnFAzZrl