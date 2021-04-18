Чемпіонат Англії 2020/21, 32-й тур

Арсенал – Фулхем – 1:1

Голи: Нкетія, 90+7 – Маджа, 59 (пен)

Манчестер Юнайтед – Бернлі – початок о 18:00

Програму дня в Англії відкривав поєдинок на Емірейтс між Арсеналом і Фулхемом. Гості в разі перемоги наблизились би на відстань чотирьох очок від рятівної 17-ї позиції, яку посідав Бернлі – щоправда, у "бордових" два матчі в запасі, але їх ще треба виграти. Для "канонірів" зустріч теж була важливою, адже з'явився шанс вийти на дистанцію в два залікових бали від сьомої сходинки.

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У першому таймі на полі було нудно. Команди провели всього п'ять ударів по воротах, лишень раз влучивши у площину, причому гості завдали два постріли. На 40-й хвилині Арсенал таки зумів прошити оборону "коттеджерів" внаслідок прекрасної комбінації, в завершенні якої Себальйос замкнув навіс на дальню стійку – втім, гол скасували через смішний офсайд. Ось настільки в нього заліз Сака:

Honestly no one would miss VAR if it was gone pic.twitter.com/NINnFAzZrl — Footy Humour (@FootyHumour) April 18, 2021

В другому таймі Арсенал домінував, завдавши понад 10 ударів – в одному з епізодів захисник Фулхема навіть виносив м'яч з лінії воріт. Гості трималися зі скрипом, однак саме вони відкрили рахунок у зустрічі. На 57-й хвилині Леміна налетів у штрафному на Габріеля, а рефері призначив пенальті на користь "коттеджерів" – Маджа впевнено його реалізував. 0:1!

Відіграти цей м'яч господарі змогли аж на 90+7-й хвилині з кутового, після якого Холдінг завдав потужного удару в дальній кут. Ареоля парирував, але на добиванні зіграв Нкетія. 1:1! Нічия на Емірейтс.

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