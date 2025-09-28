Арсенал на останніх хвилинах вирвав перемогу над Ньюкаслом – скандальний арбітраж не завадив повернутись на друге місце
Арсенал у рамках центрального матчу 6-го туру АПЛ 2025/26 переміг Ньюкасл (2:1). Звіт читайте на "Футбол 24".
Арсенал після матчу з Манчестер Сіті відстав від вершини АПЛ, де засів Ліверпуль, аж на п'ять очок. Завдяки сенсаційній перемозі Крістал Пелас над мерсисайдцями цей розрив не збільшився – він навіть міг зменшитись. Для цього "каноніри" мали тріумфувати на Сейнт-Джеймс Парк.
Приємною для лондонців новиною стало повернення Саки в стартовий склад, але з камбеком Едегора довелося почекати. Капітан повернувся у заявку, однак вихід в основі явно планувався на матч Ліги чемпіонів. Битву з Ньюкаслом норвежець довгий час спостерігав із лавки запасних. Навряд чи Мартін вийшов би, якби поєдинок виявився простішим.
Гості розпочали дуже непогано. Вже на 6-й хвилині Езе міг відкривати рахунок, прийнявши крос від Тімбера та пробивши з лівого краю штрафного в дальній кут. Поуп врятував Ньюкасл.
На 14-й хвилині голкіпер тайн-вірців знову опинився у центрі уваги – тепер вже в епізоді з пенальті, який заробив Дьокереш. Віктор скористався грубою обрізкою Мерфі, вирвавшись віч-на-віч з Поупом, прокинувши м'яч повз нього й впавши після контакту з коліном Ніка.
Ніхто не сумнівався у призначенні 11-метрового, однак Джаррет Джиллет пішов переглядати відеоповтор – на ньому було помітно, що Дьокереш дійсно був першим на м'ячі, але перед контактом з нападником голкіпер легесенько зачепив сферу.
ARSENAL GET A PENALTY! pic.twitter.com/YpvZ4MwNBm— VAR Center (@CenterVAR) September 28, 2025
️ ANOTHER ANGLE, SHOWING A CLEAR TOUCH FROM THE NEWCASTLE KEEPER. pic.twitter.com/Jmhu1C1Oxb— VAR Center (@CenterVAR) September 28, 2025
Цього виявилось достатньо, щоб арбітр ухвалив рішення скасувати пенальті. Мовляв, перед контактом з Дьокерешем воротар зіграв у м'яч. Соцмережі загуділи про пограбування "канонірів", а Мікель Артета істерично реготав – хоча епізод дійсно дискусійний. Тут хоча б якась логіка простежується, хоч і суперечлива.
Лондонці відреагували належним чином. Гості завелися й провели чотири гольових моменти. На 25-й хвилині Дьокереш скинув вздовж воріт подачу Райса зі стандарту, а Калафйорі пробив головою – трохи неточно! Ще за хвилину Райс запустив Райса у прохід лівим флангом, а той вистрілив з лівого краю карного майданчика в ближній кут. Штанга врятувала Ньюкасл!
TROSARD HITS THE POST! pic.twitter.com/5H12Lx2vzl— VAR Center (@CenterVAR) September 28, 2025
На 29-й "гармаші" провели вкидання з ауту, після якого сталося кілька рикошетів. Усе завершилось ударом Езе метрів з 12-ти – Поуп парирував! На 32-й Дьокереш знайшов Сака, а той переграв Бьорна та потужно пробив з правої половини штрафного. Поуп виручив і тут!
STRIKE FROM EZE!! pic.twitter.com/RNOgNZt4dZ— VAR Center (@CenterVAR) September 28, 2025
Ньюкасл навіть мріяти про такі нагоди не міг. Тим більш несподіваним став гол Вольтемаде після кутового на 34-й хвилині. Тоналі обігрався з Гордоном і виконав навіс з лівого флангу, а німецький нападник спокійно замкнув головою. "Каноніри" вимагали свиснути фол, адже Ніколас ніби-то штовхав Москеру – втім, на повторі було помітно сміховинність таких звинувачень.
️ WOLTEMADE WITH THE GOAL FOR NEWCASTLE!!!!! WHAT A START HE HAS HAD!!! pic.twitter.com/JXlXWK95i0— VAR Center (@CenterVAR) September 28, 2025
Пропущений гол вибив Арсенал з колії. У наступні 10 хвилин більше запам'яталися взаємні поштовхи й суперечки між Габріелем і Вольтемаде, а от моментів не виникало.
A CLIP OF GABRIEL RETALIATING AFTER THE GOAL pic.twitter.com/wmRC9hL9UE— VAR Center (@CenterVAR) September 28, 2025
До активу Арсенала можна занести тільки прорив Дьокереша на правий край карного майданчика, де залишилось переграти Чау 1-в-1 – у Спортінгу швед робив таке, але в АПЛ захисники набагато сильніше. Малік відібрав м'яч. Команди відправились відпочивати за мінімальної переваги Ньюкасла.
Мікель Артета відреагував на цей факт заміною Москери – в центрі оборони з'явився Саліба, який досить несподівано розпочав у запасі. Можливо, баск недооцінив тайн-вірців?
Другий тайм розпочався з влучання у поперечину воріт Арсенала. Це сталося вже за кільканадцять секунд після відновлення гри. По воротах стріляв Вольтемаде, який замикав простріл Мерфі, однак лайнсмен помітив офсайд у Джейкоба.
CHANCE FOR WOLTEMADE BUT HE'S A TOUCH OFFSIDE! pic.twitter.com/VzZATtMlWT— VAR Center (@CenterVAR) September 28, 2025
На 58-й же хвилині Жоелінтон увірвався в штрафний з передачі Гордона, хитнув Тімбера та зарядив над дальньою дев'яткою. Цей момент став останнім для "сорок", однак і в Арсенала до цього часу гостроти не виникало. До 70-х хвилин у актив північних лондонців можна було занести тільки ефектну закидушку від Субіменді, яку метрів з семи головою замикав Тімбер. Бути б голу, якби не черговий сейв Тімбера!
Мікель Артета втратив терпіння й почав проводити заміни. На 70-й хвилині замість Калафйорі й Сака вийшли Мартінеллі та Меріно, а на 81-й хвилині довелося підіймати Едегора (Субіменді сів відпочивати). Втім, створити наступний небезпечний епізод вдалося аж на 82-й хвилині, коли Дьокереш відкрився в штрафному, класно відклеївся від Ботмана й зарядив повз ближній кут.
І все ж на один гол Арсенал точно награв. Він прилетів на 84-й хвилині – звісно ж, після кутового .Райс виконав подачу, а свіжий Меріно замкнув головою. 1:1! Гості точно не заслуговували програти по такому футболу, але чи чи заслужили вони на перемогу?
️ MERINO WITH A GOAL FOR ARSENAL!— VAR Center (@CenterVAR) September 28, 2025
️ DECLAN RICE pic.twitter.com/q7IeA6tRR8
Не можна сказати, що останні 14 хвилин перетворились на шалену навалу "канонірів" з гігантською кількістю моментів. Ньюкасл навіть огризався контратаками. Одна з них завершилась влучанням у високо підняту руку Тімбера в штрафному Арсенала – тепер вже обурювались "сороки". На думку Джареда Джиллеті, тут все було чисто.
HERE'S THE PENALTY CALL FROM NEWCASTLE pic.twitter.com/c12EZJozLs— VAR Center (@CenterVAR) September 28, 2025
Тим не менш, на 8-й компенсованій підопічні Мікеля Артети вирвали свою звитягу – і знову допоміг корнер. Едегор подав, а Габріел замкнув. 1:2!
️ GABRIEL WITH THE WINNING GOAL FOR ARSENAL! pic.twitter.com/0vHohYfCWV— VAR Center (@CenterVAR) September 28, 2025
Саме з цим рахунком матч і добіг кінця. Арсенал повернувся на другу позицію в турнірній таблиці, тримаючись на вдістані двох очок від Ліверпуля. Ньюкасл тримається у двох залікових балах від зони вильоту.
