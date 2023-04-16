"Не буду приховувати, що дуже розчарований. Ми знову чудово почали матч, повністю контролювали ситуацію, повели у рахунку 2:0. Після такого ми маємо звинувачувати лише себе. Ми втратили прагнення йти в атаку. Натомість ми безцільно тримали м'яч і дали їм надію, пропустивши з пенальті, але це заслуга Вест Хема.

Удар по чемпіонських амбіціях у відеоогляді матчу Вест Хем – Арсенал – 2:2

Потрібно віддати належне супернику. Вони почали грати наполегливо, а ми не контролювали ці ситуації. Арсенал опинився на американських гірках: закидання, кутові, кутові, закидання, і ми так і не впоралися із цим.

Те, що ми робили у другому таймі, було недостатньо. Нам потрібно було демонструвати прагнення до третього та четвертого голу, але я цього не помітив. Потім ми почали грати неохайно і занадто часто втрачати м'яч, дозволяючи супернику контратакувати, і це зламало нашу гру.

У боротьбі за чемпіонство все, як і раніше. Ми не можемо контролювати її перебіг. Нам потрібне безжальне мислення, щоб добивати суперника. Якщо ви не робите цього в рамках АПЛ, на якомусь етапі це дасть про себе знати. Коли нам це потрібно, необхідно мати більше холоднокровності", – цитує Артету SkySports.

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