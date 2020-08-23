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Арсенал може втрутитись у плани Ліверпуля щодо Тьягу Алькантари

09:43 - Читать на русском
Арсенал може втрутитись у плани Ліверпуля щодо Тьягу Алькантари
Тьягу Алькантара / Getty Images

Ліверпуль є далеко не єдиним претендентом на півзахисника Баварії Тьягу Алькантару.

Арсенал також зацікавлений у послугах 29-річного іспанця, повідомляє Daily Mail.

Арсенал близький до трансферу захисника за 30 мільйонів євро

Наразі лондонці не робили жодних пропозицій Баварії, очікуючи фіналу Ліги чемпіонів, в якому мюнхенці зіграють проти ПСЖ. Вимоги чемпіонів Німеччини щодо Тьягу залишаються незмінними – 30 млн євро. Арсенал, як і Ліверпуль, може відмовитися від таких витрат на 29-річного гравця з високим ризиком травм.

Додамо, що Тьягу провів 39 матчів у всіх турнірах сезону 2019/20, відзначився 3 голами та 2 асистами.

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Трансфери Англія Тьягу Тьягу Алькантара Баварія Баварія Арсенал Арсенал Ліверпуль Ліверпуль Трансфери Арсенала
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