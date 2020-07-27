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Арсенал може вийти на ринок за новим центрбеком – взимку "каноніри" відмовилися від Матвієнка

21:41 - Читать на русском
Арсенал може вийти на ринок за новим центрбеком – взимку "каноніри" відмовилися від Матвієнка
Мікель Артета / Reuters

Кадрові проблеми лондонського Арсенала підштовхують керманича команди Мікеля Артети до пошуку нових виконавців у лінію оборони.

"У нас, схоже, знову неприємна травма. Коли я з'явився у клубі, то ми втратили Чемберса, а потім і Пабло вибув на три місяці.

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Тепер ще й Мустафі втратили. Дійсно ми маємо нестачу кадрів в обороні. При мені Шкодран виступав на стабільно хорошому рівні. Недоступні три центральних оборонці, і також вони пропустили великий відрізок під час сезону. Щось потрібно робити з цим", – цитує іспанця Evening Standard.

Наразі в розпорядженні Артети залишились троє центрбеків – Давід Луїс, Роб Холдінг і Сократіс Папастатопулос. Список потенційних новачків "канонірів" поки невідомий, проте взимку лондонці активно цікавились оборонцем збірної України Миколою Матвієнком.

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Трансфери Трансфери Арсенала Трансфери Чемпіонату Англії Мікель Мікель Артета Англія
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