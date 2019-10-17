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Арсенал може призначити Юнгберга головним тренером

00:22 262 Читать на русском
Арсенал може призначити Юнгберга головним тренером
Фредді Юнгберг та Унаї Емері / Фото ФК Арсенал

Арсенал вже почав розглядати потенційних кандидатів на заміну Унаї Емері.

Унаї Емері може бути звільнений з посади головного тренера Арсенала. На заміну іспанському фахівцю "каноніри" розглядають кандидатуру легенди клубу Фредді Юнгберга, повідомляє The Athletic.

Емері назвав головну ціль Арсенала на поточний сезон

42-річний фахівець зараз працює помічником Емері. Юнгберг захищав кольори Арсенала у 1998-2007 роках. Також швед встиг попрацювати у тренерському штабі Вольфсбурга.

Після 8-ми турів АПЛ Арсенал перебуває на 3-й сходинці, маючи в активі 15 очок.

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Теги
Арсенал Арсенал Англія Унаї Емері Унаї Емері Фредді Юнгберг Фредді Юнгберг
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