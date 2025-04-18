"Жоржінью поки не буде доступний. Він ще перебуває на стадії відновлення. Чи буде він у формі до Ліги чемпіонів? Це питання до лікаря, справа досить специфічна і складна. Ми продовжимо стежити.

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Калафйорі? Якщо все буде добре, я так думаю. Можливо, навіть трохи раніше, так що подивимося. Він уже на полі, зробив досить багато речей, і нам просто потрібно зробити правильні кроки зараз, щоб переконатися, що коли Ріккардо повернеться.

Кай Хаверц щодня працює в спортзалі, штовхаючи всіх, тому не думаю, що зможемо його довго втримувати поза полем. Його повернення вже близько. Якби мені довелося поставити на те, що він повернеться раніше, ніж очікувалося, я зробив би це", – цитує Артету офіційний сайт Арсенала.

Нагадаємо, що перший півфінальний матч між "канонірами" та ПСЖ в Лізі чемпіонів відбудеться 29 квітня.

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