"На мій погляд, той, хто закінчить вище за Сіті, виграє лігу, а Арсенал здається найбільш здатним зробити це цього сезону і покінчити з їхнім домінуванням.

Арсенал – Манчестер Сіті – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Недільна перемога над чинним чемпіоном – величезний результат для "канонірів", але найкращою ознакою їхнього рівня є те, що вони зробили це, не граючи особливо добре. Протягом усього матчу команда Мікеля Артети дійсно добре оборонялася. Створивши пару моментів на перших хвилинах, Манчестер Сіті більше не отримав жодного шансу, і в останні роки я бачив небагато команд, які так стримували їх.

Заміни Артети теж зіграли величезну роль – усі вони вплинули, один із цих гравців (Хавертс) створив переможний гол, а інший (Мартінеллі) забив його. Ви вже могли бачити, що Арсенал зараз сильніший, ніж минулого сезону, але ніщо так не показує це, як вихід когось, хто змінить хід такої важливої гри, як ця", – написав Ширер у своїй колонці для BBC.

Нагадаємо, що Арсенал обіграв Манчестер Сіті у восьмому турі АПЛ (1:0). У підсумку "каноніри" лідирують у турнірній таблиці з Тоттенхемом, маючи по 20 очок, Манчестер Сіті відстає на 2 пункти.

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