Олександр Зінченко навряд чи продовжить кар’єру в лондонському Арсеналі наступного сезону, повідомляє JustArsenal.

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За даними джерела, 28-річний футболіст, у якого залишився ще один рік контракту з "канонірами", наразі не користується попитом серед інших клубів. Це викликає занепокоєння в керівництві Арсенала, адже на Зінченка більше не розраховують у складі.

Якщо ситуація не зміниться найближчим часом, клуб може піти на дострокове розірвання контракту з гравцем за взаємною згодою. Такий крок допоможе звільнити місце в команді та зменшити фінансове навантаження через високу зарплату футболіста.

У сезоні 2024/25 українець зіграв за "канонірів" у 23 матчах, в яких оформив один гол та один асист.

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