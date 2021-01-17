"Каноніри" розглядають варіант із підписанням англійця взимку, повідомляє Fichajes.

Озіл домовився з Арсеналом про розірвання контракту, – журналіст

Штаб Мікеля Артети в поточне трансферне вікно прагне підсилити атакувальну лінію. Тоуні – головний претендент на переїзд на Емірейтс. Наразі вихованець Нортхемптона разом із нападником Блекберна Адамом Армстронгом лідирує у бомбардирських перегонах Першого дивізіону.

У нинішньому сезоні Айвен Тоуні провів 22 матчі в чемпіонаті, в яких забив 16 м'ячів.

Ліверпуль і Манчестер Юнайтед вперше за 12 років разом претендують на чемпіонство – а хто фаворит?