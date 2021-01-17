Арсенал може підписати найкращого бомбардира Чемпіоншипа
15:52 - Читать на русском
Лідер атак Брентфорда Айвен Тоуні потрапив до сфери зацікавлень лондонського Арсенала.
"Каноніри" розглядають варіант із підписанням англійця взимку, повідомляє Fichajes.
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Штаб Мікеля Артети в поточне трансферне вікно прагне підсилити атакувальну лінію. Тоуні – головний претендент на переїзд на Емірейтс. Наразі вихованець Нортхемптона разом із нападником Блекберна Адамом Армстронгом лідирує у бомбардирських перегонах Першого дивізіону.
У нинішньому сезоні Айвен Тоуні провів 22 матчі в чемпіонаті, в яких забив 16 м'ячів.
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