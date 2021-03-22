Опорник "геліополітів" може перебратися на Туманний Альбіон, повідомляє Mundo Deportivo.

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Виступи Родрігеса активно моніторить Арсенал. "Каноніри" розглядають варіант із пропозицією про трансфер аргентинця із досвідом виступів за національну збірну (10 поєдинків). Родрігес проводить лише перший повний сезон за Бетіс, але вже став одним із лідерів команди Пеллегріні. Його перехід у січні 2020-го коштував севільцям 3 млн євро.

У нинішній кампанії Гвідо Родрігес провів 28 матчів у всіх турнірах, у яких забив 2 м'ячі.

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