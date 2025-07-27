Арсенал продовжує підготовку до нового сезону товариськими матчами. Команда Мікеля Артети здобула перемогу над Ньюкаслом з рахунком 3:2.

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У поєдинку, що проходив у Сінгапурі, новачок Ньюкасла Еланга відкрив рахунок, однак "каноніри" відповіли результативними діями: відзначився Мікель Меріно, ще один гол став наслідком автогола Алекса Мерфі. Ньюкасл зрівняв зусиллями Джейкоба Мерфі, проте крапку поставив капітан Мартін Едегор, реалізувавши пенальті.

Попри перемогу Арсенал отримав неприємну звістку – італійський захисник Ріккардо Калафйорі зазнав пошкодження. Футболіст був змушений залишити поле на початку другого тайму та одразу попрямував до тунелю, як повідомляє GOAL. Його замінив Якуб Ківйор.

Калафйорі вже мав проблеми зі здоров’ям у попередньому сезоні, а тепер травмувався ще до старту офіційних матчів. Тренерський штаб Арсенала з тривогою очікує на результати обстеження.

Таким чином, травма Калафйорі, який, попри те що у матчі з Ньюкаслом грав на позиції центрбека, також може закривати лівий фланг оборони, може змусити керівництво Арсенала переглянути плани щодо українського захисника команди Олександра Зінченка. Нагадаємо, що протягом усього міжсезоння повідомлялось, що українець не входить у плани Мікеля Артети й може залишити клуб. Сам Зінченко з'явився на полі в поєдинку проти Ньюкасла на 77-й хвилині, замінивши Майлза Льюїса-Скеллі.

Наступний матч Арсенал проведе проти Тоттенхема в Гонконзі в рамках азійського туру.

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