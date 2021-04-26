Після невдалої спроби організувати Суперлігу клуби, які брали у цьому участь, опинилися під тиском. Чи не найбільше дістається керівництву Арсенала. Уболівальники влаштовують масові акції протести, вимагаючи від Стена Кронке продати команду.

Арсенал в епіцентрі пекельного протесту – тисячі фанатів влаштували мітинг біля домашнього стадіону

На лондонців оперативно знайшовся покупець. Гендиректор і засновник музичного стрімінгового сервісу Spotify Даніель Ек в той же день у своєму твіттері заявив про готовність купити клуб, якщо Кронке згоден його продати. Як виявилося пізніше, це був не просто імпульсивний допис у соцмережах палкого уболівальника Арсенала.

За інформацією the Telegraph, Даніель Ек вже активно працює над цією операцією. Зазначається, що до підготовки офіційної пропозиції бізнесмен залучив трьох легенд "канонірів" – Тьєррі Анрі, Патріка Вієйра і Денніса Бергкампа. Видання повідомляє, що всі троє згодом можуть отримати ключові ролі в клубі, якщо покупка здійсниться.

Додамо, що 73-річний американський мільярдер Стен Кронке увійшов до ради директорів Арсенала у 2008 році, а три роки по тому став мажоритарним власником акцій клубу – Кронке належать 97,13%, інші 2,87% акцій перебувають у вільному обігу.

"Ми усі помремо": президент Суперліги гарантував безпеку для Зінченка та Ко, час диктує нове революційне правило