Арсенал погодив умови особистого контракту з італійським захисником Ріккардо Калафйорі з Болоньї, повідомляє інсайдер Fabrizio Romano.

Арсенал офіційно здійснив перший трансфер літа – 32 млн євро не дають жодного підсилення

За словами інсайдера, ймовірний контракт гравця буде чинним до червня 2029 року. "Каноніри" вже ведуть перемовини з оточенням гравця і мають згоду від Ріккардо. Наразі тривають переговори між Арсеналом і Болоньєю щодо трансферної вартості 22-річного футболіста, яка становить близько 50 мільйонів євро. 50% від суми трансферу отримає попередній клуб Калафйорі, швейцарський Базель.

Варто зазначити, що італієць гарним виступом на Євро-2024 привернув до себе увагу іменитих клубів. Окрім Арсенала, Калафйорі також цікавиться Ювентус, Реал та Челсі.

До слова, Ріккардо зазвичай грає на позиції центрального захисника, але також може виходити на лівий фланг, де в Арсеналі розташовується Олександр Зінченко. Минулого сезону 22-річний італієць зіграв за Болонью у 37 матчах, забив 2 голи та віддав 5 асистів. Transfermarkt оцінює гравця у 30 мільйонів євро.

Досягти величі з бандитами і пастухами: найкращий бомбардир Італії зірвав рекордний трансфер, цілий острів замінив сім'ю