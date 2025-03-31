Ледве вступивши на свою посаду спортивного директора Арсенала, Андреа Берта вже приступив до роботи. Зі схвалення родини Кронке він визначив кілька пріоритетів на літнє трансферне вікно. Серед основних цілей – форвард Спортінга Віктор Дьокереш. Як інформує Sky Sport, контакти з оточенням гравця вже відбулися.

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Хоча кілька джерел підтверджують, що Дьокереш дав слово Рубену Аморіму приєднатися до Манчестер Юнайтед, складна спортивна ситуація у складі "червоних дияволів" може поставити під сумнів цей "пакт про дружбу". Великий шанувальник скандинавського нападника Андреа Берта отримав необхідні гарантії щодо бюджету, який буде виділено йому на проведення цієї операції.

Найближчими тижнями відбудуться додаткові зустрічі для з'ясування особистих обставин гравця та отримання визначеності щодо вимог лісабонського Спортінга щодо ціни. Вважається, що станом на сьогоднішній день "леви" готові відпустити Дьокереша за 70 млн євро.

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