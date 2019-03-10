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Арсенал – Манчестер Юнайтед – 2:0 – відео голів та огляд матчу

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Арсенал – Манчестер Юнайтед – 2:0 – відео голів та огляд матчу
Арсенал – Манчестер Юнайтед – відео голів та огляд матчу / Фото ФК Арсенал

Арсенал переміг Манчестер Юнайтед у 30 турі АПЛ (2:0). Дивіться відео голів та огляд матчу Арсенал – Манчсетер Юнайтед.

12’ Граніт Джака
69’ П'єр-Емерік Обамеянг
 

Арсенал на правах господарів одразу почав домінувати у матчі, тому вже на 12-й хвилині "каноніри" святкували гол Граніта Джаки. Гравці Манчестера намагались перехопити ініціативу, але лондонці не мали наміру втрачати очки у цьому двобої.

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На 69-й хвилині арбітр зустрічі призначив пенальті у ворота Де Хеа. Нападник Арсенала П'єр-Емерік Обамеянг холоднокровно подвоїв перевагу своєї команди.

Отже, 2:0 за Арсеналом, і норвезький тренер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер зазнав першої поразки в чемпіонаті на чолі манчестерського клубу. Сталося це, щоправда, аж у 13-му матчі біля керма "дияволів". Завдяки перемозі Арсенал піднявся на 4-ту сходинку в турнірній таблиці. Команда Емері має в активі 60 очок. Манчестер Юнайтед залишився п'ятим (58 пунктів).

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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