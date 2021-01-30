Центральний матч 21-го туру АПЛ Арсенал – Манчестер Юнайтед не виправдав очікувань.

Арсенал офіційно орендував Едегора у Реала

У першій половині гри манкуніанці мали більше шансів для взяття воріт, але чудова гра Лено у воротах Арсенала завадила планам підопічних Сульшера. Після перерви гостріше діяли "каноніри". Ляказетт мав хорошу нагоду вирвати перемогу, але його постріл прийняла на себе поперечина.

Нічия залишила Юнайтед на другій сходинці, Арсенал – 9-й.

Арсенал у феєричному матчі розписав нічию з Манчестер Юнайтед – "дияволи" відпускають Манчестер Сіті у відрив