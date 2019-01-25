Манчестер Юнайтед впевнено переміг Арсенал та вийшов у 1/8 фіналу Кубка Англії

Манчестер Юнайтед завдяки голам Алексіса Санчеса, Джессі Лінгарда та Антоні Марсьяля здолав Арсенал на виїзді в рамках 1/16 фіналу Кубка Англії

Кубок Англії 2018/2019, 1/16 фіналу

Арсенал – Манчестер Юнайтед – 1:3

Голи: Обамеянг, 43 – Санчес, 31, Лінгард, 33, Марсьяль, 82

Обидва наставники не здивували стартовими складами – хіба що на воротах замість Бернда Лєно та Давіда Де Хеа вийшли Петр Чех та Серхіо Ромеро відповідно. Крім того, на полі після травми з'явився Алексіс Санчес, якому довелося зустрітися зі своїм колишнім клубом. Тактичні формації команд також були класичними для цього сезону, тому на початку матчу нічого нового вболівальники не побачили.

Перші 20 хвилин першого тайму нічим особливим не відзначалися. Команди обережно приглядувались один до одного, намагаючись атакувати через фланги. Перший і єдиний момент у цей відрізок гри створив МЮ на 11-й хвилині, коли Погба на лівому краю штрафного обігрався із Санчесом та опинився перед Чехом – на щастя для господарів, кут обстрілу був гострим, а голкіпер встиг скоротити відстань і забрати м'яч. Арсенал відповів аж на 24-й хвилині ударом Івобі метрів з 10-ти по центру – цього разу гарно відпрацював Ромеро. Між цими епізодами сталася прикра травма Сократіса, який у боротьбі невдало приземлився та підвернув ногу.

Нічого не віщувало голів, але на 31-й хвилині Манчестер Юнайтед несподівано повів у рахунку – це Алексіс Санчес вийшов віч-на-віч та переграв Чеха після розрізної передачі Лукаку. Через дві хвилини Ромелу оформив другий асист, підтримавши контратаку на правому фланзі та викотивши м'яч на край штрафного під удар Лінгарду – 0:2. Арсенал відправився у нокдаун та не створював нічого оригінального до останніх п'яти хвилин тайму, але потім прокинувся.

Перший дзвіночок пролунав на 40-й хвилині, коли Ремзі метрів з 18-ти пробив у сантиметрах від дальньої штанги. МЮ натяків не зрозумів, і на 43-й Аарон, увірвавшись на лівий край карного майданчика, накрутив Байлі та прострілив на дальню штангу – Обамеянгу залишалося забити у порожні ворота, що той і зробив. У компенсований час рахунок могли зрівняти Ляказетт та Мустафі, але постріл першого з близької дистанції відбив Ромеро, а другий неточно замкнув подачу з правого флангу.

На старті другого тайму Арсенал полетів відігруватись, створивши супермомент вже на 46-й хвилині: Ремзі замкнув подачу Мейтленд-Найлза ударом головою в дев'ятку з лінії воротарського – Ромеро якимось дивом перевів м'яч над поперечиною! "Гуннери" провели ще кілька напівмоментів, але МЮ швидко відвів гру в центр і навіть міг забити третій гол – це Лукаку на 55-й пробив зі штрафного трохи вище воріт. Через дві хвилини бельгієць знову став героєм епізоду, але зі знаком "мінус": він не втримав рівновагу та наступив на обличчя Лорану Кошельни. Захиснику Арсенала навали допомогу цілих сім хвилин, але повернути його в гру не вдалося. Унаї Емері змушений був провести другу вимушену заміну центрбека.

Останні 20 хвилин виявилися дуже веселими. Арсенал відчайдушно боровся за нічию, а Манчестер Юнайтед намагався зловити господарів на контратаці й закрити гру. На 73-й хвилині Арсенал мав шанс зрівняти рахунок: Ляказетт на широкому кроці втік від захисників МЮ та пробив метрів з дев'яти у ближній кут – Серхіо Ромеро парирував! "Дияволи" відповіли виходом Решфорда віч-на-віч, але переграти голкіпера йому не вдалося (та й арбітри зафіксували офсайд). Тим не менш, Манчестер не здався і на 82-й хвилині розігнав контратаку, яку потужним ударом з-за меж штрафного з відскоком від газону завершив Погба. Чех парирував, але Марсьяль зіграв на добиванні – 1:3. Це був кінець для Арсенала, хоча арбітр додав до основного часу цілих 10 хвилин.

Таким чином, Манчестер Юнайтед вийшов у 1/8 фіналу Кубка Англії та продовжив переможну ходу під керівництвом Уле Гуннера Сульшера. "Червоні дияволи" з моменту його приходу на тренерський місток виграли у восьми матчах поспіль.