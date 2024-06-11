Словенський форвард вдало провів кампанію 2023/24 за свій клуб і зацікавив європейських грандів. Манчестер Сіті, Арсенал, Мілан та Барселона готові запропонувати Беньяміну Шешку контракт, але 21-річний гравець має інші плани.

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Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, нападник виріши залишитися в РБ Лейпциг. Він підпише нову угоду на покращених умовах. Також сторони включать пункт про відхід Шешка з команди з умовами, які влаштують обох.

Свого часу Ерлінг Холанд ухвалював рішення подібним чином. Спочатку норвежець перейшов з Зальцбурга в Борусію, відкинувши ідею трансферу в більш імениту команду, а вже потім став гравцем Манчестер Сіті.

Нагадаємо, Шешко виступає за Лейпциг з 2023 року. Загалом він відіграв за німецький клуб у 42 матчах у всіх турнірах. В його активі 18 голів.

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