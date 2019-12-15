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АРСЕНАЛ - МАНЧЕСТЕР СІТІ ДЕСНА - ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Арсенал – Манчестер Сіті: онлайн-відеотрансляція центрального матчу 17-го туру АПЛ – Зінченко розпочав з лави запасних

18:30 1169 Читать на русском
Арсенал – Манчестер Сіті: онлайн-відеотрансляція центрального матчу 17-го туру АПЛ – Зінченко розпочав з лави запасних
Арсенал – Манчестер Сіті: стартові склади на матч АПЛ / Фото AP

Арсенал приймає Манчестер Сіті в рамках поєдинку 17-го туру АПЛ. Стартові склади на матч та посилання на онлайн-трансляцію шукайте у цій новині на Футбол 24.

 
Кевін де Брюйне 2’
Рахім Стерлінг 15’
2’ Кевін де Брюйне
15’ Рахім Стерлінг

Манчестер Сіті завітає у гості до Арсенала. Зустріч грандів англійського футболу та онлайн-трансляція розпочнеться о 18:30. Арсенал все ще не може знайти своєї гри і навіть звільнення тренера поки не принесло позитивних результатів. Сіті є беззаперечним фаворитом зустрічі, хоча у підопічних Хосепа Гвардіоли теж не все гладко. Команда зараз перебуває на третій сходинці, відстаючи від Ліверпуля на 17 очок. "Каноніри" підходять до матчу на 9-му місці.

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Стартовий склад Арсенала:

Стартовий склад Манчестер Сіті:

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Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія Арсенал - Манчестер Сіті Арсенал Арсенал
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