Арсенал приймає Манчестер Сіті у центральному матчі 8 туру АПЛ. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Арсенал – Манчестер Сіті розпочинається о 18:30 за київським часом. Дивитися гру можна лише на платформі Setanta Sports.

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Олександр Зінченко виходить з перших хвилин на лівому фланзі оборони Арсенала. Лідер "канонірів" Сака не потрапив у заявку. Пеп Гвардіола знову довірився молодому Льюїсу.

Манчестер Сіті після 7 турів набрав 18 очок, зазнавши однієї поразки – в минулому турі від Вулверхемптона. Арсенал має на один бал менше.

Стартові склади команд

Арсенал: Рая – Вайт, Саліба, Габріел, Зінченко – Едегор, Жоржінью, Райс – Жезус, Нкетіа, Троссар.

Запасні: Рамсдейл, Томіясу, Ківіор, Партей, Сміт Роу, Вієйра, Нелсон, Мартінеллі, Хаверц.

Манчестер Сіті: Едерсон – Вокер, Діаш, Аке, Гвардіол – Льюїс, Ковачіч – Сілва, Альварес, Фоден – Холанд.

Запасні: Ортега, Філліпс, Стоунз, Гріліш, Доку, Гомес, Аканджі, Нуньєш, Бобб.