Арсенал приймає Манчестер Сіті у перенесеному матчі 12-го туру АПЛ. Стартові склади і посилання на онлайн-трансляцію гри – в цій новині на "Футбол 24".

Поєдинок мали зіграти ще 19 жовтня, але тоді матч перенесли через смерть королеви Великобританії Єлизавети II. Вільну дату в календарі Прем'єр-ліги знайшли тільки зараз. Матч Арсенал – Манчестер Сіті стартував о 21:30 за київським часом.

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Зустрічаються лідери АПЛ, які останнім часом перебувають не в найкращій формі. Арсенал випереджає Ман Сіті на 3 очки при наявності гри в запасі, але не виграв у останніх трьох матчах. Спершу "каноніри" вилетіли від команди Хосепа Гвардіоли в Кубку Англії, після чого вже в рамках чемпіонату програли Евертону та поділили очки з Брентфордом. У "містян" теж не все гаразд – дві поразки у останніх 5-ти турах чемпіонату, але перемога над лідером турнірної таблиці дозволить підопічним Гвардіоли бодай тимчасово вийти на першу сходинку Прем'єр-ліги.

Олександр Зінченко традиційно потрапив у стартовий склад Арсенала та вдруге за неповні три тижні зіграє проти своїх колишніх одноклубників. Для українського футболіста це вже 15-й поєдинок у поточному сезоні АПЛ. Із результативних дій – гольова передача ще в першому турі чемпіонату.

Пряма трансляція матчу – на Setanta Sports. Стежити за основними подіями гри можна в онлайні "Футбол 24".

Стартові склади на матч Арсенал – Манчестер Сіті:

Арсенал: Ремсдейл – Томіясу, Саліба, Габріел, Зінченко – Жоржінью, Едегор, Джака – Сака, Нкетія, Мартінеллі.

???????? ️



Tomiyasu at the back

Xhaka in midfield

Saka on the wing



️ Ready for a BIG night in N5! pic.twitter.com/xRDFfH8AKv — Arsenal (@Arsenal) February 15, 2023

Манчестер Сіті: Едерсон – Вокер, Діаш, Аке – Бернарду Сілва, Родрі, Гюндоган, Де Брюйне – Марез, Холанд, Гріліш.