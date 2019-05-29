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"Арсенал любить тебе більше, ніж тобі здається", – фанати "канонірів" заспівали для Мхітаряна перед фіналом Ліги Європи

20:48 240 Читать на русском
"Арсенал любить тебе більше, ніж тобі здається", – фанати "канонірів" заспівали для Мхітаряна перед фіналом Ліги Європи
Вболівальники Арсенала / Фото Evening Standard

Вболівальники Арсенала не забувають про свого вірменського улюбленця Генріха Мхітаряна в Баку напередодні фіналу ЛЄ проти Челсі.

 

Прихильники Арсенала гучно підтримують хавбека "канонірів" Генріха Мхітаряна, який не приїхав разом із командою на фінал Ліги Європи у столицю Азербайджану.

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"Арсенал любить тебе більше, ніж тобі здається. Це для тебе, Мхітарян", – затягнули фанати на одній із вулиць Баку.

Нагадаємо, Генріх вирішив пропустити фінальний матч, через політичне напруження між Вірменією та Азербайджаном.

Челсі – Арсенал: анонс фіналу Ліги Європи

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Теги
Челсі - Арсенал Арсенал Арсенал Ліга Європи Відеоновини Генріх Мхітарян Генріх Мхітарян
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